Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода
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Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода, пишет РИА "Новости" со ссылкой на инструкцию к препарату Гам-КОВИД-Вак.В источнике
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