Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода

Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода, пишет РИА "Новости" со ссылкой на инструкцию к препарату Гам-КОВИД-Вак.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса

RT на русском08:46
РБК

Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19

РБК10:38
Комсомольская правда

Разработчик назвал срок годности вакцины от коронавируса

Комсомольская правда10:17
Lenta.ru

Беременным запретили прививаться российской вакциной от коронавируса

Lenta.ru09:15
ТАСС

Названы основные противопоказания к применению вакцины «Спутник V»

ТАСС11:04
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

РИА Новости08:45
Известия

Назван срок годности вакцины от COVID-19

Известия08:33

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости11:36
21

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
2,8K

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58