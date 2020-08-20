Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
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Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали.В источнике
С чего всё началось
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом. Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру.
РИА Новости08:45
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