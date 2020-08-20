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РИА Новости
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом. Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру.
РИА Новости08:45
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ТАСС

Названы основные противопоказания к применению вакцины «Спутник V»

ТАСС11:04
РБК

Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19

РБК10:38
RT на русском

Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса

RT на русском08:46
Lenta.ru

Беременным запретили прививаться российской вакциной от коронавируса

Lenta.ru09:15
Телеканал 360°

Вышла инструкция к вакцине от коронавируса

Телеканал 360°10:30
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

РИА Новости08:45
Газета.Ru

Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода

Газета.Ru08:54

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Главврач Курганской больницы уволился после визита Мишустина

Дегтярев попросил Мишустина снизить тарифы на электричество в Хабаровском крае Другой врач высказал предположение, что экс-главврачу «сложно вникнуть в административно-хозяйственные проблемы», связанные «с ремонтной кампанией», на которую сейчас больнице выделены 200 млн рублей.
Национальная служба новостей10:58

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости11:36
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Путин уверен в выпускниках программы развития управленческого резерва

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС способны на очень многое.
РИА Новости08:38
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