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CT news

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Отмечается, что перед применением вакцины нужно обследовать пациента. Лекарство категорически запрещено в ряде случаев. Если женщина беременна или кормит ребенка грудью, то прием противопоказан.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). РИА Новости ознакомилось с документом. Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру.
РИА Новости08:45
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ТАСС

Названы основные противопоказания к применению вакцины «Спутник V»

ТАСС11:04
РБК

Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19

РБК10:38
Lenta.ru

Беременным запретили прививаться российской вакциной от коронавируса

Lenta.ru09:15
Комсомольская правда

Разработчик назвал срок годности вакцины от коронавируса

Комсомольская правда10:17
RT на русском

Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса

RT на русском08:46
Известия

Назван срок годности вакцины от COVID-19

Известия08:33
РИА Новости

Стало известно, для кого запрещена вакцина от коронавируса

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Газета.Ruвчера в 09:56
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

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