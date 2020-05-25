"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.

с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект о снижении возраста, с которого полагается надбавка к пенсии, с 80 до 75 лет. Авторами инициативы стали депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

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