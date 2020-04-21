Несмотря на то что эпицентром заражения в России остается Москва, ситуация в регионах может серьезно ухудшиться в ближайшее время. Одна из возможных проблем — нехватка тестов в субъектах РФ.

с чего всё началось

Эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета, считает заслуженный врач Российской Федерации Александр Карабиненко. Как передает ToDay News Ufa, эксперт считает, что вокруг COVID-19 раздуто много паники. Об этом он сообщил «Известиям».

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