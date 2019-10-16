Транспорт

Lenta.ruLenta.ruСрок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли

По словам Алафинова, запуск движения состоится в течение ноября. Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров.
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с чего всё началось

Трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург откроют в ноябре

Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено к 15 ноября, дорога откроется до конца ноября, заявил журналистам первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.
ТАСС05:12

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РЖД-Партнер05:07

Открытие скоростной трассы М-11 Москва — Петербург состоится в ноябре

78.ru06:37
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
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