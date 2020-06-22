Экономика
АгробукСрок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля
Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
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Опубликовано Постановление Правительства № 894 от 20.06.2020, согласно которому срок подачи заявок на апрельскую субсидию продлен до 1 июля 2020 года.ИА Клерк.Ру22 июня в 07:16
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Власти продлили срок обращения за апрельской субсидией по 12 130 на сотрудника
ИА Клерк.Ру22 июня в 07:16
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