Результат налицо: релизная версия The Last of Us Part II не дотянула до уровня графики из демонстрации 2018 года

Автор испанского YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовал ролик с сопоставлением визуальной составляющей The Last of Us Part II в её финальном виде и времён геймплейной демонстрации на E3 2018.