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Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.В источнике
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Малый бизнес сможет подать заявления на субсидии за апрель до 1 июля

Парламентская газетавчера в 08:26

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

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Кабмин продлил срок подачи предпринимателями заявлений на финансовую помощь

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Правительство направит на субсидии малому бизнесу более 100 млрд рублей

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Продлили срок подачи заявления на получение субъектами МСП субсидии за апрель 2020 года

Гарантвчера в 08:05

Правительство РФ продлило срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса до 1 июля

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На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка

По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
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РИА Новости22:59
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Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

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