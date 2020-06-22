Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПрием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.
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Опубликовано Постановление Правительства № 894 от 20.06.2020
, согласно которому срок подачи заявок на апрельскую субсидию продлен до 1 июля 2020 года.
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Новый этап приема заявок на субсидии для МСП в Москве начнется 10 июля

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Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Российская газета22 июня в 09:37

Малый бизнес сможет подать заявления на субсидии за апрель до 1 июля

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Правительство РФ продлило срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса до 1 июля

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Общество

Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян

Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости вчера в 15:24
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
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Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной

Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости 22 июня в 08:23
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Общество

Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца

Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
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Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
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Общество

Россиян предупредили об опасности загорания на газонах в парках

Людей подстерегают две опасности — клещи и химикаты, которыми газоны обрабатывают от насекомых.
Телеканал 360° 00:11
Армия и оружие

Украинские силовики три раза обстреляли ДНР за прошедшие сутки

Вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 23 июня сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦЦК).
ИА Красная Весна вчера в 04:09
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Происшествия

В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
РИА Новости вчера в 23:26
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Экономика

Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Главное

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации.
Znak.com вчера в 11:03
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Гаджеты

Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране

MobiDevices 22 июня в 14:00
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Авто

Новые Ford Bronco и Bronco Sport сфотографированы без камуфляжа

В США сфотографировали две новинки Ford: внедорожники Bronco и Bronco Sport, премьера которых должна состояться в ближайшее время.
Тарантас Ньюс 22 июня в 05:22
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Политика

Парад в честь 75-летия Великой Победы состоится сегодня

Первый областной вчера в 23:55
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
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Общество

Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма

В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Политика

WSJ: США сохраняют открытой возможность продления ДСНВ

Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III), итоговое решение будет приниматься с учетом трех факторов, включая согласие Китая подключиться к соглашению.
ТАСС вчера в 22:16
Авто

Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru 22 июня в 12:58
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Общество

ПФР призвал россиян подать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 22 июня в 13:47
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Культура

Режиссёр «Мира Юрского периода» раскроет тайну Атлантиды

ИА InterMedia вчера в 08:19
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Игры

Создатели LEGO-игр зря потратили миллион долларов на демо-версию проекта по мотивам «Хоббита»

В 2008 году студия потратила один миллион долларов на создание демо-версии проекта. Демо-версия была создана для консоли Xbox 360.
Городской портал Новый Нижний вчера в 23:00
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