Экономика

АгробукАгробукСрок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
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Кабмин продлил срок подачи предпринимателями заявлений на финансовую помощь

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