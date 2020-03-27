Общество
GSL NewsСрок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен
Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.
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Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Шоу-бизнес
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся коронавирусом народным артистом РСФСР Львом Лещенко и другими российскими звездами.
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста
Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.
Общество
Собянин открыл крупнейший коронавирусный стационар в ГКБ №15
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.
Общество
Вучич рассказал о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ
На мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за коронавируса происходит "грабеж", заявил президент Сербии Александр Вучич.
Происшествия
Житель Ростовской области заразился коронавирусом во Франции
Ростов-на-Дону, 27 марта 2020, 12:03 — REGNUM Второй заболевший COVID-19 житель Ростовской области привёз коронавирус из Франции.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Футбол
Мбаппе сделал крупное пожертвование фонду, помогающему бездомным
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал пожертвование благотворительному фонду аббата Пьера, который помогает людям, не имеющим жилья, сообщает Goal.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе
Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
Ранее «Профиль» сообщал, что Меган Маркл возьмет новую фамилию.
Армия и оружие
Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии
Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Авто
Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования
Главной целью расширения программ льготного кредитования становится повысить спрос на новые машины.
Наука
Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса
Здоровье
В Москве разрешили лечиться от коронавируса дома
В документе говорится, что пациент остаётся дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него нет затруднений дыхания.
Общество
В Белгородской области у пяти человек заподозрили коронавирус
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о пяти жителях региона, которые могут быть заражены коронавирусом.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Объявлено место похорон Инны Макаровой
Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
Общество
Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным
Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
«Аэрофлот» до 30 апреля приостанавливает рейсы в Пекин и Гуанчжоу
Как сообщается на сайте перевозчика, компания также сокращает количество рейсов в Шанхай.
Здоровье
Беглов потребовал приостановить в Петербурге «все виды деятельности кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что все учреждения, которые закрываются на время нерабочей недели, должны быть полностью продезинфицированы.
Политика
Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии
Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Музыка
Соблазнительные танцы в платье-комбинации: новый клип Селены Гомес набрал почти 2 миллиона просмотров меньше чем за сутки
В ролике Селена соблазнительно танцует, облаченная в серебристое платье-комбинацию из шелка от Fleur du Mal.