Общество

GSL NewsGSL NewsСрок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен

Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.
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Агентство ценных бумаг и рынков ЕС призвало продлить сроки сдачи финансовых отчетов

РАПСИ08:49

Из-за карантина по коронавирусу ФНС официально перенесла срок сдачи годовой отчетности на 6 апреля

Ведомости Урал10:28

ФНС перенесла срок сдачи годовой отчетности

Rambler News Service10:18

Сроки сдачи бухотчетов в Калининградской области переносятся на 6 апреля

Каскад08:56

Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

РБК11:57

Калужские бизнесмены смогут сдать бухгалтерскую отчетность позже

Калужские новости08:15

Снижение взносов, налоговые каникулы, перенос сдачи налоговой отчетности. Что еще?

ИА Клерк.Ру10:20
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Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Шоу-бизнес

Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами

Опубликовано видео вечеринки с заразившимся коронавирусом народным артистом РСФСР Львом Лещенко и другими российскими звездами.
Lenta.ru 08:40
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста

Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.
ФАН 07:53
Общество

Собянин открыл крупнейший коронавирусный стационар в ГКБ №15

Российская газета 11:53
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Общество

В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.
ТАСС 15:03
Общество

Вучич рассказал о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

На мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за коронавируса происходит "грабеж", заявил президент Сербии Александр Вучич.
РИА Новости 16:01
Происшествия

Житель Ростовской области заразился коронавирусом во Франции

Ростов-на-Дону, 27 марта 2020, 12:03 — REGNUM Второй заболевший COVID-19 житель Ростовской области привёз коронавирус из Франции.
REGNUM 05:03
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Футбол

Мбаппе сделал крупное пожертвование фонду, помогающему бездомным

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал пожертвование благотворительному фонду аббата Пьера, который помогает людям, не имеющим жилья, сообщает Goal.
Чемпионат 17:29
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе

Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Московский Комсомолец 13:51
Театры

Большой театр покажет онлайн-трансляции спектаклей из «золотого фонда»

DailyShow.Ru 16:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Ранее «Профиль» сообщал, что Меган Маркл возьмет новую фамилию.
Профиль 05:42
Армия и оружие

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Политическая Экспертиза 07:42
Авто

Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования

Главной целью расширения программ льготного кредитования становится повысить спрос на новые машины.
Tvoe-avto.com 15:19
Наука

Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса

Planet Today вчера в 11:06
Здоровье

В Москве разрешили лечиться от коронавируса дома

В документе говорится, что пациент остаётся дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него нет затруднений дыхания.
Говорит Москва 24 марта в 16:44
Общество

В Белгородской области у пяти человек заподозрили коронавирус

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о пяти жителях региона, которые могут быть заражены коронавирусом.
РИА Новости 16:03
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Объявлено место похорон Инны Макаровой

Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
WomanHit.ru вчера в 10:12
Общество

Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Lenta.ru 16:09
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

«Аэрофлот» до 30 апреля приостанавливает рейсы в Пекин и Гуанчжоу

Как сообщается на сайте перевозчика, компания также сокращает количество рейсов в Шанхай.
Эхо Москвы 16:00
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Здоровье

Беглов потребовал приостановить в Петербурге «все виды деятельности кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что все учреждения, которые закрываются на время нерабочей недели, должны быть полностью продезинфицированы.
Фонтанка.Ру 17:25
Политика

Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 05:45
Музыка

Соблазнительные танцы в платье-комбинации: новый клип Селены Гомес набрал почти 2 миллиона просмотров меньше чем за сутки

В ролике Селена соблазнительно танцует, облаченная в серебристое платье-комбинацию из шелка от Fleur du Mal.
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