Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.

Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен

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