Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВНалоговая перенесла срок подачи годовой отчетности для бизнеса

Федеральная налоговая служба перенесла срок подачи годовой отчетности за 2019 год. Согласно общему письму Минфина и ФНС, сроки сдвинули с 30 марта на 6 апреля. Решение было принято в связи с тем, что 30 марта выпадает на «нерабочую» неделю.
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ФНС перенесла срок сдачи годовой отчетности

Rambler News Serviceвчера в 10:18

Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

РБКвчера в 11:57

Из-за карантина по коронавирусу ФНС официально перенесла срок сдачи годовой отчетности на 6 апреля

Ведомости Уралвчера в 10:28

Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности для бизнеса

Деловое.ТВвчера в 14:07

Сроки сдачи бухотчетов в Калининградской области переносятся на 6 апреля

Каскадвчера в 08:56

Агентство ценных бумаг и рынков ЕС призвало продлить сроки сдачи финансовых отчетов

РАПСИвчера в 08:49

Осталась неделя до окончания срока сдачи годовой бухотчетности за 2019 год в налоговые органы

Гарант25 марта в 06:01
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В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
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Общество

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
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Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов показал новый танец.
РЕН ТВ вчера в 08:58
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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Золотые слитки потеряли и нашли в Шереметьево

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Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
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Правительство обсуждает ограничения передвижения по России

Москва, 28 марта 2020, 11:19 — REGNUM Правительство РФ из-за ситуации с развитием коронавируса рассматривает возможность ограничить передвижения по России.
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Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Lenta.ru вчера в 18:27
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Здоровье

Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса

Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
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Собчак и Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» во время коронавируса

Экспресс газета 08:20
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В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона в субботу.
Интерфакс 02:35
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM 07:23
Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Экономика

Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса

DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
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Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

РИА Новости вчера в 16:40
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
Известия 06:03
Общество

Депутат Рады заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
РИА Новости 08:08
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
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Транспорт

Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Московский Комсомолец 26 марта в 08:37
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, сильное воздействие солнечных лучей препятствует распространению коронавируса.
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Общество

Жена Лещенко рассказала о его состоянии

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
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