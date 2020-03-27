Общество

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательСроки бухгалтерской отчетности перенесли

Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).
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