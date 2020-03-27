Общество
Современный ПредпринимательСроки бухгалтерской отчетности перенесли
Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).
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Общество
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Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие заграничной поездки
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В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
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Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
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Захарова назвала срок окончания подачи данных для вывоза в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что желающим вернуться в Россию гражданам необходимо подать данные о себе в посольства до 14:00 29 марта.
Общество
Врач подтвердил коронавирус у Льва Лещенко
Позднее стало известно, что Лещенко, у которого диагностировали двустороннее воспаление лёгких, переведён в реанимацию для проведения плановой процедуры.
Политика
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Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
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Общество
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Общество
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Минздрав РФ представил обновленные рекомендации против коронавируса
Москва, 28 марта 2020, 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России.
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В Башкирии до 5 апреля закроют торговые центры и салоны красоты
Больше недели будут закрыты двери парикмахерских, СПА, салонов красоты, бань и саун.