Президент России Владимир Путин сам объявит новую дату голосования по поправкам в Конституцию и проведению парада, приуроченного годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сроки проведения парада Победы и голосования по поправкам в Основной закон объявит президент Владимир Путин.

Сроки голосования по Конституции и проведению парада объявит Путин

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