Общество
Время ВоронежаСроки обнуляются, а цены на ЖКХ повышаются!
Член бюро воронежского обкома КПРФ, депутат гордумы Константин Ашифин в фейсбуке высказался о том, что несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса, с 1 июля произойдет традиционный рост цен на коммунальные услуги.
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Эксперт раскритиковал плановое повышение тарифов ЖКХ: раскручивает инфляцию
Московский Комсомолецвчера в 14:24
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