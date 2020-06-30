Общество

Время ВоронежаВремя ВоронежаСроки обнуляются, а цены на ЖКХ повышаются!

Член бюро воронежского обкома КПРФ, депутат гордумы Константин Ашифин в фейсбуке высказался о том, что несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса, с 1 июля произойдет традиционный рост цен на коммунальные услуги.
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Эксперт раскритиковал плановое повышение тарифов ЖКХ: раскручивает инфляцию

Московский Комсомолецвчера в 14:24

Сроки обнуляются, а цены на ЖКХ повышаются!

Время Воронежавчера в 08:20

Как изменится наша жизнь с 1 июля: медосмотр для водителей, повышение тарифа на услуги ЖКХ и упрощенное гражданство

Kaluga24.tvвчера в 02:00
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Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня, 1 июля, в последний день голосования президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук.
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Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
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Общество

США скупили почти все мировые запасы препарата ремдесивир

Американская администрация закупила более 500 тыс. доз ремдесивира — первого препарата, одобренного в США для лечения COVID-19.
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
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Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
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Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
Политика

На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей

Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
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Политика

Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Пискарев добавил, что в настоящее время правоохранительные органы по инициативе комиссии проверяют более ранние публикации "Медузы" о распространении в России коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:34
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Происшествия

Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста

Журналист «Медиазоны» в Петербурге Давид Френкель сломал руку при падении, но его никто не толкал.
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Армия и оружие

Северный флот наблюдает за учениями НАТО в Атлантике и Норвежском море

Северный флот России наблюдает за учениями стран НАТО в северной части Атлантического океана и Норвежском море, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
RT на русском 09:43
Общество

С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны

Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, получат индексирование пенсий.
Evo-rus.com 08:49
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Авто

В Беларуси озвучили предварительный прайс на Geely FY11

По предварительным данным, новый Geely FY11 получит 2-литровый бензиновый турбомотор на 199 л.с. или полуторалитровый силовой агрегат с отдачей в 177 сил.
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Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади

Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади.
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 29 июня в 11:34
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Политика

Путин заявил о незаконности санкций США против Сирии

Глава РФ предложил президентам Ирана и Турции обдумать варианты организации гуманитарной помощи Сирии в условиях западных санкций.
Слово и Дело 07:53
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Футбол

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Тамбовом»

КП - Санкт-Петербург 09:29
Армия и оружие

В Китае назвали слабость ядерного арсенала России

46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
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Технологии

Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых

«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
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Политика

Трамп назвал историю о сговоре России с талибами выдумкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинение России в финансировании движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военных в Афганистане является выдумкой, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
Коммерсантъ 09:59
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Футбол

Николич: думаю, что травма Гильерме не является серьезной

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич рассказал о состоянии здоровья вратаря Маринато Гильерме, который получил травму во время матча против самарских "Крыльев Советов".
Газета.Ru вчера в 13:38
Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
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Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован

Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
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