с чего всё началось

Замдиректора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24» заявил, что в ближайшие несколько недель Россия может достичь пика по числу зараженных коронавирусом граждан.

Экономика Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. 3

Общество Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса «Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна». 279

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 709

Политика Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных. 579

Футбол Логотип ПФК ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии Marca Логотип московского футбольного клуба ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии испанской газеты Marca.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,8K

Общество Часть ограничений сохранят до появления вакцины от коронавируса В интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что можно снять все ограничения и вернуться к прежней жизни. 3,6K

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 164

Политика ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства. 17

Политика Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ". 1K

Общество 4,5 миллиона итальянцев возвращаются к работе В Италии в связи с ослаблением ограничительных мер из-за коронавируса к трудовой деятельности возвращаются 4,5 миллиона человек, передает ТАСС.

Экономика К чему приведет включение «печатного станка» центробанками По мнению Васильева, ведущие центробанки (ФРС США, ЕЦБ) сработали оперативно, применили весь арсенал, накопленный с кризиса 2008 года, расширили его и добавили новые инструменты.

Здоровье Лукашенко считает, что в Беларуси сдерживают коронавирус В интервью БЕЛТА Лукашенко заявил, что в Беларуси сдерживают заболеваемость COVID-19.

Здоровье Главный внештатный онколог Минздрава: рак не уходит на карантин Об особенностях лечения онкопациентов, мерах безопасности и лекарственном обеспечении в условиях пандемии рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. 1

Здоровье В Коммунарке находятся на лечении более 500 пациентов Более 500 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 27 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко. 43

Общество В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом Еще 35 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. 12

Общество Россиянам пообещали аномально теплую неделю Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 114

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 747