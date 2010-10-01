Экономика

Бухгалтерия.руБухгалтерия.руСроки представления отчетности продлены на 3 месяца

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Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
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Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца

Бухгалтерия.ру09:04

«Ночной бухгалтер». Отсрочку по налогам и отчетности утвердили. Проблемы с РСВ за 1 квартал

ИА Клерк.Ру09:41
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