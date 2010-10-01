Экономика
Бухгалтерия.руСроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
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Здоровье
Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми
Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
Футбол
Василий Березуцкий прогнозирует волну разводов из-за карантина
Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что из-за самоизоляции и карантина среди футболистов и обычных людей возрастет количество разводов.
Гаджеты
Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google
Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
Кино
Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Футбол
Эксперт по фитнесу прокомментировал челлендж Роналду
Эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов прокомментировал челлендж Роналду, запущенный в социальных сетях.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Космос
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с экипажем
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома Байконур для первого пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщается в понедельник, 6 апреля, в Twitter «Роскосмоса».
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Армия и оружие
80 лет со дня первого полёта МиГ-1
5 апреля 1940 года состоялся первый полёт истребителя МиГ-1. Самолёт успешно прошёл государственные испытания.
Киберспорт
FaZe Clan прошла во второй этап ESL Pro League Season 11
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Экономика
Число россиян-банкротов выросло на 68%
С января по март текущего года в России обанкротились 22,4 тысячи граждан, пишут «Известия».
Здоровье
Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Общество
В России предложили совсем отменить ЕГЭ
Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
Роспотребнадзор назвал стоимость теста на коронавирус на дому
Руководитель Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, что стоимость анализа на выявление инфекции на дому составит 1250 рублей.
Общество
Беглов: в Петербурге ухудшается обстановка с коронавирусом
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург отстает от Москвы по росту числа заболевших коронавирусом всего на три недели.
Футбол
39-летний Рыжиков заявил о желании поиграть в Европе
Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о желании поиграть в Европе.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Кредитные каникулы в связи с ситуацией из-за распространения коронавируса предоставляются в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн руб. и потребкредитам до 250 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Здоровье
Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом
Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Киберспорт
Valve пообещала «порадовать верных игроков» в Artifact и показала смешные недоделанные карты
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Энергетика
Reuters назвал условие для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи
На будущем заседании участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и США, сообщили три источника Reuters в организации.