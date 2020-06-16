Политика
Газета.RuСроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:43
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Футбол
Челси планирует потратить на Роналду 120 миллионов евро
Напомним: Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. За это время форвард в составе клуба выиграл Суперкубок страны и стал чемпионом Италии.
МонаВиста 06:26
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
"Газпром" перечислит польской PGNiG $1,5 млрд до 1 июля 2020 года.
Утро.ru вчера в 07:54
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Происшествия
В МВД назвали причину перестрелки в Назрани
В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
RT на русском 11:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против сотрудников «Норникеля»
Против сотрудников Норникеля возбудили дело из-за сброса сточных вод в норильскую реку, сообщается на сайте СК.
Политическая Экспертиза 07:03
Происшествия
Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам
Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
Политика
Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на форум регионов двух государств в белорусском Гродно.
News.ru 10:59
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
Кино
Организаторы перенесли церемонию вручения «Оскара» на апрель 2021 года
Изначально проведение церемонии было запланировано на конец февраля 2021 года.
iReactor вчера в 14:53
Политика
В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.
Интерфакс вчера в 17:54
Происшествия
Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой
На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
Футбол
РФС разрешил «Тамбову» проводить матчи на стадионах ЧМ-2018
«РФС поддержал ходатайство РПЛ разрешить ФК «Тамбов» играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи ЧМ, а ФК «Оренбург» — на стадионах второй категории в своём регионе», — отмечается в сообщении.
ProstoProSport 10:39
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
Общество
Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе
Ранее во вторник сообщалось, что проведение в Симферополе запланированного на 24 июня парада Победы отменяется.
Интерфакс - Россия 07:17
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 04:20
Происшествия
В Париже на протестах медиков начались беспорядки
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Футбол
Кубок Украины. «Минай» — «Динамо». 17.06.2020. Где смотреть полуфинал онлайн, во сколько начало, прямая трансляция
В среду, 17 июня, в матче 1/2 финала Кубка Украины «Минай» из Закарпатской области примет киевское «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru 11:08
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02
Политика
Путин обещал удивить «партнёров» с гиперзвуковым оружием
Ранее Путин заявлял, что появление у России гиперзвукового оружия делает «бессмысленными» огромные ассигнования некоторых западных стран на «сдерживание» Москвы.
ИА REX вчера в 05:55
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
Происшествия
Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске
Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 11:24
Авто
Китайские кроссоверы Changan начали собирать в Беларуси
Завод начало свою деятельность в 1997 году со сборки автомобилей Ford Transit и Escort.
5 колесо 09:34
Футбол
Микель Артета: «Опыт рядом с Гвардьолой был невероятным»
Спорт-Экспресс вчера в 14:44