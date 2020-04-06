Экономика
Современный ПредпринимательСроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены. Соответствующее постановление о переносе сроков уплаты налогов от 2 апреля 2020 г. №409 подписал Михаил Мишустин. Правда, опять же, касается это только малого и среднего бизнеса, который включен в единый реестр малого предпринимательства на 1 марта 2020 года.
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с чего всё началось
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил новые меры по обеспечению устойчивого развития экономики страны в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.Росбалтвчера в 08:43
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Мишустин продлил сроки уплаты налогов для малого и среднего бизнеса
Rambler News Serviceвчера в 11:59
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Сбербанк в марте поставил рекорд кредитования и увеличил прибыль
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