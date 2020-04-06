с чего всё началось

Сроки уплаты налогов перенесены. Соответствующее постановление о переносе сроков уплаты налогов от 2 апреля 2020 г. №409 подписал Михаил Мишустин. Правда, опять же, касается это только малого и среднего бизнеса, который включен в единый реестр малого предпринимательства на 1 марта 2020 года.

Наука На какое расстояние распространяется коронавирус при чихании Как сообщает ToDay News Ufa, в процессе чихания вирус находится в облаке из капель, которое опускается на землю в течение нескольких секунд – нескольких минут и может отлетать на расстояние семи-восьми метров.

Здоровье Брифинг по коронавирусу состоится позднее обычного Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Ивановской области состоится сегодня, 7 апреля, чуть позднее обычного.

Экономика Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр» А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.

Общество Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.

Экономика В ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул Российское правительство может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Политика Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.

Происшествия У двух медработников в Ульяновской области подтверждён коронавирус Ульяновск, 7 апреля 2020, 10:12 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, оба — у медицинских работников рабочего посёлка Карсун.

Футбол Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Финансы Сбербанк в марте поставил рекорд кредитования и увеличил прибыль Активы в марте увеличились на 5,8% до 29,7 триллиона руб. В марте Сбербанк выдал рекордное количество кредитов для бизнеса – 1,15 триллиона руб. За квартал выдано 3,2 триллиона руб. кредитов, что на 31% больше, чем год назад.

Экономика Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.