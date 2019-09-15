Энергетика

Газета.RuГазета.RuСроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии назвали СМИ

Названы даты восстановления поставок нефти, которые были нарушены после терактов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
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