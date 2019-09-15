Энергетика
Газета.RuСроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии назвали СМИ
Названы даты восстановления поставок нефти, которые были нарушены после терактов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
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Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
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Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
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Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
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Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
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Транспорт
На Новоприозерском шоссе образовалась 11-километровая пробка
Возвращающиеся из отдыха на выходных жители города оказались заложниками дороги. на Новоприозерском шоссе образовалась 11-километровая пробка.
Питерские заметки 10:04
Происшествия
Двух пассажирок рейса Симферополь-Москва задержали за пьянку на борту
Как отмечается, задержанные распивали алкогольные напитки в самолете рейса Симферополь-Москва.
Газета.Ru 09:55
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Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
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Программа девятого тура чемпионата России по футболу продолжилась матчем в Оренбурге между одноименной командой и казанским "Рубином".
Вести.Ru 09:07
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество
В Петербурге из-за надвигающегося шторма закроют дамбу
В Санкт-Петербурге разгулялась непогода: усиливается ветер, поднимается уровень воды, на город надвигается шторм.
Российская газета 08:53
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика
Помощник Помпео в сентябре посетит Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17—18 сентября совершит визит в Москву.
RT на русском 09:16
Экономика
Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты
Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.
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Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 13 сентября в 10:15
Происшествия
Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка
Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
Известия 06:26
Политика
Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Политика
Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России
Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.
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Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
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Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку
Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат.
ТАСС 08:54
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
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Шоу-бизнес
Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак
Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак Экс-балерина все-таки перевоплотилась в умирающего лебедя.
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Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
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Теннис
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Один из поклонников предложил немке Андреа Петкович сняться в порно, теннисистка не отвергла предложение.
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