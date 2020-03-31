Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса

Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
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Сроки вступительных экзаменов в России перенесут из-за коронавируса

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Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса

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Сроки приемной кампании в вузы будут перенесены

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Вступительные экзамены в российские вузы перенесут из-за коронавируса

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Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса

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