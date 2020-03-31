Коронавирус
Газета.RuСроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса
Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Читать в источнике
Оценить175
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
Политика
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции
Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Единоборства
Президент UFC: бой Хабиба и Фергюсона никто не отменял
Сегодня прочитал новость о том, что вероятно поединок Хабиба и Тони не состоится.
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших
Общество
Суд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре
Мосгорсуд во вторник признал законным передачу органам опеки девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Здоровье
Скольким жителям Алтайского края может понадобиться ИВЛ
Во время пика эпидемии коронавируса интенсивная терапия (с ИВЛ) в Алтайском крае может понадобиться 13,6-27,3 тысячам человек.
Армия и оружие
Новейшие бронетранспортёры примут участие в параде Победы в Ростове
Свыше 15 новейших бронетранспортеров БТР-82АМ представят соединение морской пехоты Черноморского флота в составе механизированной колонны на параде, который пройдёт в ознаменование 75-летней годовщины со дня Великой Победы.
Здоровье
Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом
Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.
Общество
На Ставрополье ввели обязательный режим самоизоляции
В крае вводится обязательный режим домашней самоизоляции. С 31 марта после 22:00 жителям региона запретят покидать свои дома.
Общество
В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 534, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Общество
В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
Происшествия
В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский
Общество
Куйвашев ввел режим полной самоизоляции в Свердловской области
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим полной самоизоляции в регионе из-за коронавируса.
Политика
Рада приняла закон о продаже земли на Украине
Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
Футбол
Экс-футболист «Барселоны» находится в критическом состоянии в больнице
Сообщается, что бывший турецкий футболист Рушту Речбер находится в критическом состоянии в больнице.
Общество
В Татарстане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Всего в России за сутки выявили 500 человек с Covid-19 Сегодня оперативный штаб Москвы сообщил в Telegram-канале о новых случаях заражения коронавирусом.
Космос
Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6
Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Происшествия
В Пензе умер больной с коронавирусом
Общество
В Белоруссии умер первый пациент с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой в республике смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус, при этом у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Экономика
Петербург поддержит бизнес на 4,5 миллиарда рублей
Как сообщает пресс-служба администрации, бюджетные расходы на эти меры составят от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом
Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.