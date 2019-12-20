Экономика

REGNUMREGNUMПенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Читать в источнике
Комментировать142

Подробнее о событии

ПФР уточнил, когда выплатят январские пенсии

URA.Ru09:00

В ПФР согласовали сроки выплат январских пенсий

РЕН ТВ15:43

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известия11:45

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат январских пенсий

РИА Новости15:25

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газета08:38

Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

ТАСС08:27

Когда севастопольцам получать пенсию в январе?

Севастополь.ру05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
Гаджеты

В интернете появились предполагаемые снимки Samsung Galaxy Fold 2

Naked Science вчера в 08:18
Футбол

Уткин прокомментировал награждение Семина призом «Лучший тренер года»

«Локомотив» под руководством Семина в 2019 году завоевал серебро чемпионата России и стал обладателем Кубка страны.
ODDS.ru вчера в 02:48
Политика

Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований»,— сказал представитель российской компании (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 13:37
Политика

Национальный комитет Демпартии США призвал избегать RT и Sputnik

Национальный комитет Демократической партии США (DNC) выпустил на своём сайте гид по борьбе с дезинформацией в интернете.
RT на русском 03:19
Футбол

Райола: Погба хочет выигрывать трофеи с «Манчестер Юнайтед»

Поль хочет быть успешным и счастливым и выигрывать трофеи. Он бы хотел делать это с «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 10:06
Общество

Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины ввел в пятницу в обращение монету номиналом 5 гривен (0,21 доллара), которая постепенно должна заменить банкноту соответствующего номинала, сообщила пресс-служба Нацбанка.
ПРАЙМ 06:23
Политика

Путин встретился с главами стран СНГ в Петербурге

Gazeta.SPb 09:27
Хоккей

«Спартак» победил «Сочи», отыгравшись со счета 0:3

РИА Новости 14:15
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 13:30
Культура

Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года

Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Российская газета 18 декабря в 21:00
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости вчера в 07:03
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости вчера в 07:34
Политика

ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
РИА Новости 11:14
Политика

США пригласили Китай на переговоры по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты направили КНР официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности, сокращения ядерной опасности, контроля над вооружениями и их будущего.
Российская газета 16:58
Хоккей

Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия

Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
VSE42.RU 02:47
Баскетбол

ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Vprognoze.ru 16:13
Авто

Фотографии будущей Lada Niva появились в интернете

Совсем недавно «АвтоВАЗ» официально заявил, что внедорожник Chevrolet Niva в будущем получит шильдик Lada.
32CARS.ru вчера в 16:49
Наука

В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря

В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Общественное телевидение России 01:57
Шоу-бизнес

Волочкова примерила строгий брючный костюм

Танцовщица произвела фурор в Сети Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова славится своими экстравагантными нарядами, которые любит демонстрировать подписчикам на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru вчера в 10:49
Общество

В Великобритании госпитализирован супруг королевы принц Филипп

Супруг королевы Великобритании принц Филипп госпитализирован, это меры предосторожности, уточняют в Букингемском дворце.
Интерфакс 09:34
Политика

Эрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»

Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 11:47
Политика

Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
News.ru 09:47
Армия и оружие

При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии

При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения.
RT на русском 14:29
Экономика

В России подорожают коньяк и водка

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Lenta.ru 13:18
Общество

Белоруссия и РФ концептуально договорились о поставках нефти и газа

Белоруссия и Россия концептуально определились с объемом поставок энергоносителей. Цены на нефть и газ стороны согласуют в ближайшие дни.
Известия 09:44
Кино

Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году

Ревизор.ру 05:47
Игры

Стартовала новогодняя распродажа PlayStation, скидки до 70%

С 2 декабря в PlayStation Store стартовала предновогодняя распродажа.
МонаВиста 13:43
Армия и оружие

Viewpoint (Япония): российские подлодки будут резать подводные кабели? (Viewpoint)

Российские подводные лодки обладают достаточными возможностями для того, чтобы перерезать подводные кабели, связывающие Западную Европу с Америкой.
ИноСМИ 16:40
Армия и оружие

Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских

Военное обозрение 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное