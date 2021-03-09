С российских блогеров хотят получить налоги
Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.В источнике
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Иностранные IT-компании могут обязать платить НДФЛ с зарплат сотрудников из РФ
TV BRICS8 марта в 01:00
Налоговики будут сообщать в полицию о перечисленных НДФЛ иностранцев
Парламентская газета6 марта в 21:07