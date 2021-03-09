РБК: 16 неисправностей, из-за которых водители не пройдут техосмотр с 1 марта 2021 года

Эксперты пункта технического осмотра автомобилей рассказали РБК о частых причинах отказа в выдаче диагностической карты ЕАИСТО Введение новых правил ТО в России перенесли на 1 октября 2021 года, но уже сегодня есть категории водителей, которым нужно проходить техосмотр по-новому.