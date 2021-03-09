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Ведомости
Ведомости

С российских блогеров хотят получить налоги

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.В источнике
Ведомости
АБН
TV BRICS
Парламентская газета
URA.Ru
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Российские власти хотят ввести налог на блогеров

URA.Ru22:10

С блогеров YouTube в России могут начать получать налоги

АБН18:59

Иностранные IT-компании могут обязать платить НДФЛ с зарплат сотрудников из РФ

TV BRICS8 марта в 01:00

Минцифры РФ предложило обязать зарубежные IT-компании выплачивать НДФЛ с зарплаты сотрудников-россиян

RUБЕЖвчера в 08:02

С российских блогеров хотят получить налоги

Ведомости16:14

Налоговики будут сообщать в полицию о перечисленных НДФЛ иностранцев

Парламентская газета6 марта в 21:07
Интересное

Гондурас подписал договор о закупке российской вакцины «Спутник V»

Напомним, в конце февраля Гондурас в ускоренном варианте зарегистрировал на территории страны российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Всего в стране зафиксировали более 174 тыс. случаев коронавируса, скончались 4 283 человека.
RuNews24.ru20:47

РБК: 16 неисправностей, из-за которых водители не пройдут техосмотр с 1 марта 2021 года

Эксперты пункта технического осмотра автомобилей рассказали РБК о частых причинах отказа в выдаче диагностической карты ЕАИСТО Введение новых правил ТО в России перенесли на 1 октября 2021 года, но уже сегодня есть категории водителей, которым нужно проходить техосмотр по-новому.
Регион onlineвчера в 04:19