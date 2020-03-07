Энергетика
Форпост Северо-ЗападСрыв сделки России и ОПЕК привёл к падению стоимости Brent
Специалисты зафиксировали рекордное однодневное падение котировок. В субботу, 7 марта, стало известно, что по итогам прошедших накануне торгов цена барреля нефти марки Brent упала более чем на 9%. Теперь она составляет 45,34 доллара за баррель, сообщил Reuters.
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Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбик термометра поднялся до + 11 ° С. "Сегодня, в 14:00, температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла + 11 ° С. Таким образом, на 2 ° С был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году", говорится в сообщении на сайте "Метеовести".
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Общество
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
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Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
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Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Энергетика
Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Политика
Парламент ДНР закрепил за русским статус единственного госязыка
Парламент самопровозглашённой ДНР внёс поправки в Конституцию республики, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного.
Политика
CNN: Пентагон планирует поставить Украине военную помощь на $125 млн
Минобороны США может передать Украине половину нового транша военной помощи на $125 млн.
Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Политика
СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Футбол
«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
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В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве
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Здоровье
Эксперт объяснил, надо ли бояться скрытой формы коронавируса
Заявление китайских коллег о скрытой форме коронавируса прокомментировал главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев.
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.