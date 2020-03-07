Специалисты зафиксировали рекордное однодневное падение котировок. В субботу, 7 марта, стало известно, что по итогам прошедших накануне торгов цена барреля нефти марки Brent упала более чем на 9%. Теперь она составляет 45,34 доллара за баррель, сообщил Reuters.

Срыв сделки России и ОПЕК привёл к падению стоимости Brent

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