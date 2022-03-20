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С сайта ЦБ пропали данные о владельцах банков

С сайта Центробанка исчезла информация о собственниках кредитных организаций.
РБК
Центробанк в начале марта позволил российским банкам не публиковать на своих сайтах и на сайте регулятора ключевые формы отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в том числе за февраль.
РБК
В конце февраля крупные российские банки попали под международные санкции.
РБК
Скрытой оказалась и динамика международных резервов российского Центробанка, которая прежде публиковалась еженедельно.
БИЗНЕС Online

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Центробанк убрал из публичного доступа данные о владельцах банков
Росбалт17:23
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С сайта ЦБ РФ пропали данные о владельцах банков
БИЗНЕС Onlineвчера в 16:30
С сайта ЦБ пропали данные о владельцах банков
РБКвчера в 14:00
С сайта Центробанка пропала информация о собственниках банков
News.ruвчера в 15:51

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