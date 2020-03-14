с чего всё началось

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения. Также в городских поликлиниках отменена плановая диспансеризация и профилактические медосмотры. По последним данным, в столице подтверждены 24 случая заражения.

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Общество Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Политика Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.

Экономика Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5% Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.

Происшествия На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».

Здоровье На Кубани выявлен первый случай коронавирусной инфекции Житель Краснодарского края находится в инфекционной больнице в Краснодаре с диагнозом «коронавирусная инфекция», несколько дней назад мужчина вернулся из Италии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Общество Дерипаска призвал ввести в России полный карантин Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.

Игры Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.

Политика Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.

Общество Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.

Религия РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Футбол Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом» Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных над тульским "Арсеналом", передает Sportbox.

Финансы Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61 Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.