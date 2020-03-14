Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСтационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения. Также в городских поликлиниках отменена плановая диспансеризация и профилактические медосмотры. По последним данным, в столице подтверждены 24 случая заражения.
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с чего всё началось
«В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры», — добавили в Оперативном штабе
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Телеканал 360°08:53

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Стационары Москвы закрыли для посетителей до особого распоряжения

Вечерняя Москва08:54

В больницах Москвы приостановили допуск посетителей к пациентам

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РБК10:05

В московских больницах временно прекращен доступ посетителей к пациентам

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:52

Московские больницы закрыли для посещения

Москва 2408:51

Круглосуточные стационары в больницах Москвы закрыли для посещения

ТАСС08:47

Депздрав: Стационары Москвы закрыты для посещения, но всем пациентам по-прежнему можно передать гостинцы

Агентство Москва08:22
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Общая стоимость партии составила 1 млн гривен или 40 тысяч долларов.
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Газета.Ru 13:38
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