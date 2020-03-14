Коронавирус
КоммерсантъСтационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения. Также в городских поликлиниках отменена плановая диспансеризация и профилактические медосмотры. По последним данным, в столице подтверждены 24 случая заражения.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
«В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры», — добавили в Оперативном штабе.Телеканал 360°08:53
Подробнее о событии
Показать все источники
В московских больницах временно прекращен доступ посетителей к пациентам
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:52
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:54, Ашберн
Здоровье
Врачи в Греции используют лекарство от Эболы при лечении коронавируса
Экспериментальным лекарством от лихорадки Эбола греческие врачи пробуют лечить зараженных коронавирусной инфекцией, признался представитель министерства здравоохранения Сотирис Циодрас.
Армия и оружие
Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Авто
Renault повысила цены на автомобили в России
Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Здоровье
В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Технологии
WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений
Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.
Общество
Джонсон призвал граждан готовиться к потере близких из-за коронавируса
Британский премьер-министр Борис Джонсон выступил с речью на тему эпидемии коронавируса.
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Происшествия
На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Происшествия
Контрабандисты пытались вывезти из Украины респираторы на 1 млн гривен
Общая стоимость партии составила 1 млн гривен или 40 тысяч долларов.
Здоровье
На Кубани выявлен первый случай коронавирусной инфекции
Житель Краснодарского края находится в инфекционной больнице в Краснодаре с диагнозом «коронавирусная инфекция», несколько дней назад мужчина вернулся из Италии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Армия и оружие
Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета двух противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19
Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.
Происшествия
У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков
Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
Общество
Конор Макгрегор сообщил, что его тетя умерла от коронавируса
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился трагической новостью.
Общество
Билл Гейтс решил покинуть совет директоров Microsoft
В Microsoft рассказали, что Билл Гейтс покинул совет директоров корпорации.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса
Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
Религия
РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса
Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Происшествия
На МКАД столкнулись одиннадцать машин
Футбол
Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных над тульским "Арсеналом", передает Sportbox.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.