Коронавирус
КоммерсантъСтационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения. Также в городских поликлиниках отменена плановая диспансеризация и профилактические медосмотры. По последним данным, в столице подтверждены 24 случая заражения.
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с чего всё началось
«В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры», — добавили в Оперативном штабе.Телеканал 360°08:53
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В московских больницах временно прекращен доступ посетителей к пациентам
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:52
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
Общество
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Биатлон
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Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
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Армия и оружие
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Происшествия
Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
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Армия и оружие
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Общество
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны
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Общество
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Армия и оружие
Американская подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Американская атомная подлодка USS Toledo "всплыла" из-подо льда в Арктике во время военных учений "Ice Exercise-2020", проводимых ВМС США в Северном Ледовитом океане.