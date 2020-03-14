Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСтационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения. Также в городских поликлиниках отменена плановая диспансеризация и профилактические медосмотры. По последним данным, в столице подтверждены 24 случая заражения.
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с чего всё началось
«В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры», — добавили в Оперативном штабе
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Телеканал 360°08:53

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В московских больницах временно прекращен доступ посетителей к пациентам

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:52

Депздрав: Стационары Москвы закрыты для посещения, но всем пациентам по-прежнему можно передать гостинцы

Агентство Москва08:22

Закрытым в больницах на карантин пациентам разрешили передавать продукты

РБК10:05

Стационары Москвы закрыли для посетителей до особого распоряжения

Вечерняя Москва08:54

Московские больницы закрыли для посещения

Москва 2408:51

Круглосуточные стационары в больницах Москвы закрыли для посещения

ТАСС08:47

В больницах Москвы приостановили допуск посетителей к пациентам

RT на русском09:06
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Экономика

Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
News.ru 16:33
Политика

Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
News.ru 07:32
Политика

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Российская газета 11:03
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Общество

Власти Испании ограничили передвижение по стране

Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
РИА Новости 16:30
Общество

Собянин ужесточил меры против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:53
Здоровье

Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты

Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Газета.Ru 18:08
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Музыка

Танцор из клипа Little Big рассказал, поедет ли на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, рассказал, поедет ли на конкурс «Евровидение».
RT на русском вчера в 11:53
Общество

В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости 11:02
Политика

И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе

Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
РИА Новости 10:23
Здоровье

Коллектив роддома №8 предложил помочь в борьбе с коронавирусом

Коллектив столичного роддома №8 предлагает оборудовать стационар для больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава.
Москва 24 10:07
Общество

Назван континент без коронавируса

Единственным континентом, где нет коронавируса, оказалась Антарктида, сообщил американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 14:24
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия 17:28
Происшествия

После разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело

По факту разлива мазута в приморском городе Находка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Российская газета 01:55
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Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры

Филипп уточнил, что кафе, рестораны, дискотеки, кинотеатры и прочие места массового скопления людей будут закрыты с полуночи 15 марта и до особого распоряжения властей.
Вести.Ru 15:54
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой вчера в 02:34
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
RT на русском 07:21
Общество

Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса

Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Политика Сегодня вчера в 07:57
Биатлон

Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ

На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
РИА Новости 17:31
Происшествия

В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
РИА Новости 15:26
Политика

Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
REGNUM 04:46
Армия и оружие

Корпус морской пехоты США начал замену подствольных гранатомётов

Корпус морской пехоты США приступил к замене подствольных гранатометов М203 на новые М320.
Военное дело 12:14
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск 14:20
Армия и оружие

Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU вчера в 08:07
Общество

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Известия Мордовии 01:41
Общество

Илон Маск: люди скорее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал своим сотрудникам, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса.
Газета.Ru 07:20
Армия и оружие

Американская подлодка всплыла из-подо льда в Арктике

Американская атомная подлодка USS Toledo "всплыла" из-подо льда в Арктике во время военных учений "Ice Exercise-2020", проводимых ВМС США в Северном Ледовитом океане.
Московский Комсомолец 11 марта в 03:50
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