Экономика

VademecumVademecumStada покупает часть портфеля Takeda в России и СНГ за $660 млн

В мае 2019 года анонсирована сделка по реализации препарата Тахокомб «дочке» Johnson&Johnson за $400 млн. В октябре 2019 года Takeda сообщила, что продаст швейцарской Acino права на 30 своих продуктов на Ближнем Востоке, Африке и Украине.
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