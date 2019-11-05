Экономика
КоммерсантъStada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Как следует из сообщения немецкой компании, сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года, объем вложений составит $660 млн. Стороны также планируют заключить соглашение о производстве и поставках в рамках приобретаемого портфеля, в рамках которого Takeda продолжит поставлять продукцию в Stada.
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STADA приобрела портфель безрецептурных препаратов Takeda в России и СНГ
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