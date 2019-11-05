Экономика

КоммерсантъКоммерсантъStada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

2 фото
Как следует из сообщения немецкой компании, сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года, объем вложений составит $660 млн. Стороны также планируют заключить соглашение о производстве и поставках в рамках приобретаемого портфеля, в рамках которого Takeda продолжит поставлять продукцию в Stada.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Stada вложит $660 млн в покупку продуктов Takeda в России и СНГ

ТАСС03:25

Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

Коммерсантъ03:13

Производитель «Кардиомагнила» продает активы в России за $660 млн немецкой Stada

Ведомости02:40

Stada за $660 млн купила права на «Кардиомагнил» и 19 других препаратов

РБК04:03

Stada купит портфель брендовых препаратов Takeda Pharmaceutical в России и СНГ за $660 млн

ПРАЙМ04:51

STADA приобрела портфель безрецептурных препаратов Takeda в России и СНГ

Фармацевтический вестник03:09

Stada покупает часть портфеля Takeda в России и СНГ за $660 млн

Vademecum05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Политика

Кремль отреагировал на срыв сроков разведения сил в Донбассе

В Кремле глубоко обеспокоены срывом сроков разведения сил в Донбассе и рассчитывают на доведение процесса до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:22
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Политика

Украина потребовала вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием вернуть задержанные в Керченском проливе корабли.
Дождь вчера в 08:58
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 03 ноября в 12:29
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Политика

Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
Областная газета 01:09
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Кино

Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству

Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».
REGNUM 03:01
Общество

Супермаркеты начали устанавливать автоматы по разливу пива

Ведомости 01:30
Армия и оружие

Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии

Общая протяжённость маршрута патрулирования составит более 160 км. 1 ноября Россия и Турция провели первое совместное патрулирование возле сирийско-турецкой границы.
RT на русском 05:01
Экономика

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Известия вчера в 18:23
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Культура

Музей ивановского ситца и музей Москвы заключают соглашение о сотрудничестве

7 ноября музей ивановского ситца и музей Москвы попишут соглашение о сотрудничестве.
Ивтелерадио 05:11
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Политика

Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке

Иран с 6 ноября задействует центрифуги на объекте в Фордо, что запрещено ядерной сделкой.
REGNUM 03:22
Кино

Вышел трейлер сериала «Новый Папа» с Джоном Малковичем

Культуромания 03:09
Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
SpeedMe вчера в 08:35
Футбол

«Спартак» дома проиграл «Арсеналу», это первое поражение Тедеско в РПЛ

Спорт день за днем вчера в 13:02
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве был побит температурный рекорд 1922 года.
RT на русском 05:47
Общество

Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Происшествия

В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера

Как отмечено на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Авто

В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4

В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
Новые автомобили 05:29
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Экономика

«Нафтогаз Украины» выпустил евробонды на сумму $500 млн

Компания «Нафтогаз Украины» разместила на рынках семилетние облигации на сумму $500 млн, сообщило 5 ноября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Takeda Pharmaceutical
Компания
Крупнейшая азиатская фармацевтическая компания, входящая в число 15 крупнейших в мире. На Takeda Pharmaceutical работают более 29 тыс. человек по всему миру. Сферы интереса компании: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, респираторные заболевания и иммунология, неврология, воспаления, вакцины онкология.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное