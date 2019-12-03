Футбол

RT на русскомRT на русскомСтадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы

Стадион награждён за организацию физической культуры и спорта, лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры. Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.
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Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы

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