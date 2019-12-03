Футбол
RT на русскомСтадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы
Стадион награждён за организацию физической культуры и спорта, лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры. Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.
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Россия надеется на благоразумие Турции и ПНС Ливии, заявила Захарова
Россия рассчитывает на благоразумие Турции и Правительства национального согласия Ливии, подписавших меморандумы о разграничении морских зон и о сотрудничестве в области безопасности, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спорт
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Взрыв газа под Белгородом разрушил стену четырехэтажного дома
От взрыва газа разрушилась стена дома, сообщает ТАСС. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
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В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
Шоу-бизнес
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Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
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Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
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Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов
Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Экономика
В Севастополе утвержден бюджет до 2022 года
В 2020 году доходы бюджета Севастополя составят 58,2 миллиарда рублей (из них 42 миллиарда - средства федерального бюджета), расходы - 61,7 миллиарда.
Религия
4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Хоккей
Бэкстрем рассказал, что Овечкин в шутку предлагал стать его агентом
Нападающий «Вашингтона» Ларс Никлас Бэкстрем рассказал, что российский хоккеист Александр Овечкин в шутку предлагал стать его агентом.
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Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Футбол
Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания
Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Происшествия
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Гаджеты
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновление прошивки
Обновление предназначено для смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые работают под управлением программной оболочки EMUI 9.1, основанной на девятом "Андроиде".
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Пожар в ангаре в Петербурге потушили спустя 17 часов
Крупный пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Наука
Создан проводящий электричество без нагрева материал
Американским физикам из Университета Беркли удалось создать металл (диоксида ванадия VO2), проводящий электричество без нагрева.