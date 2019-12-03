Стадион награждён за организацию физической культуры и спорта, лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры. Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.

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Транспорт В московском метро подорожает проезд Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.

Гаджеты Motorola патентует модульный складной телефон Пару недель назад компания Lenovo объявила складной смартфон Motorola RAZR 2019 объявил складной смартфон.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Армия и оружие Россия надеется на благоразумие Турции и ПНС Ливии, заявила Захарова Россия рассчитывает на благоразумие Турции и Правительства национального согласия Ливии, подписавших меморандумы о разграничении морских зон и о сотрудничестве в области безопасности, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спорт ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Общество Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.

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Религия 4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

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Происшествия СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах Следователи выясняют обстоятельства нападения 26-летнего жителя подмосковных Мытищ на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

Гаджеты Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновление прошивки Обновление предназначено для смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые работают под управлением программной оболочки EMUI 9.1, основанной на девятом "Андроиде".