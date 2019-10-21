Футбол
КлопсСтадион «Калининград» передали в областную собственность
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Стадион «Калининград» перейдет в распоряжение региона с января 2020 года
РИА Новости18 октября в 12:50
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
«Сочи» в гостях встречается с «Арсеналом» в матче 13-го тура РПЛ.
Sportbox.RU вчера в 15:02
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 09:53
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на встрече в Сочи 22 октября
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи 22 октября ситуацию в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары и договорённостей Турции и США о 120-часом режиме прекращения огня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:36
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 13:56
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 07:00
Политика
Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ
Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы президентского Совета по правам человека.
RT на русском 13:57
Кино
Минкульт запустил базу о кинематографистах, не вернувших госсредства
Глава Минкульта Владимир Мединский презентовал базу данных, в которую будут включать кинематографистов, не вернувших вложенные в проекты госсредства.
Коммерсантъ 10:53
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
РБК 14:17
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ вчера в 18:10
Здоровье
Врачи рассказали, как нормализовать артериальное давление без таблеток
Благотворно на уровень артериального давления влияют здоровый сон и отсутствие стресса, добавляют терапевты.
ТК Звезда 13:09
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
Автоновости дня 05:48
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новости 12:09
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском 11:44
Армия и оружие
Пакистан приостановил почтовое сообщение с Индией
Индийский министр законодательства и юстиции Рави Шанкар Прасад заявил, что Пакистан в одностороннем порядке приостановил почтовое сообщение с Индией.
RT на русском 10:12
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 13:49
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
РИА Новости 11:36
Политика
Офис британского премьера может снять соглашение с ЕС с голосования
Правительство Великобритании снимет соглашение с ЕС с голосования в парламенте, если спикер нижней палаты Джон Беркоу поставит на голосование поправки, которые обессмыслят голосование по основному документу, предупредил в понедельник представитель офиса премьера.
РИА Новости 11:56
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Авто
Южная Корея создает новую десантно-штурмовую амфибию KAAV II
Техника получила обозначение КААV II (корейская десантно-штурмовая машина-амфибия 2-го поколения).
Военное обозрение вчера в 02:27
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34