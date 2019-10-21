Футбол
КлопсСтадион «Калининград» передали в областную собственность
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Стадион «Калининград» перейдет в распоряжение региона с января 2020 года
РИА Новости18 октября в 08:50
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Новые автомобили вчера в 23:30
Происшествия
Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце
Титов назвал действия силовиков неуважением и заявил, что будет более тщательно подходить к вопросу охраны на мероприятиях.
РИА Новости 07:30
Игры
Каждый режим Call of Duty: Modern Warfare загружается отдельно
Игромания.ру 18 октября в 11:00
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Кино
Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках
Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору.
РБК 05:33
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Общество
Суд не стал блокировать BlaBlaCar в России
Представители компании требовали признать информацию на сайте и в мобильном приложении сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar запрещенной к распространению на территории РФ.
Кубань 24 07:50
Хоккей
Покер Тарасова помог «Динамо» обыграть «Амур» в матче КХЛ
RT на русском 08:16
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 08:27
Политика
Евросоюз согласится продлить Brexit
19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit.
Lenta.ru 02:08
Фигурное катание
Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America
В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца
Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 18 октября в 05:38
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой принял присягу
12-летний сын Дмитрия Певцова, рожденный в браке с актрисой Ольгой Дроздовой, стал кадетом и принял воинскую присягу.
Bimru.ru вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Тимати показал выписку сына и возлюбленной из роддома
Известный рэпер и предприниматель Тимати на днях, 16 октября, стал отцом во второй раз . Его невеста Анастасия Решетова родила сына.
Летидор 02:37
Экономика
Отопление в Саратове может подорожать: с чем это связано
Сегодня в Саратовской городской думе предложили повысить стоимость отопления. Инициатива исходила от энергетиков.
Саратов 24 07:27
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Игры
Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5
Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.
News.ru 19 октября в 14:17
Политика
Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.
РБК 08:19
Единоборства
Конор Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве 24 октября
Allboxing.ru 04:08
Армия и оружие
Эрдогана вновь заподозрили в тайном сговоре с американскими властями
Европа воспринимает действия Турции в Сирии как хорошо согласованный с американцами и срежиссированный акт военной операции, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР).
REGNUM 06:06
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости 07:31
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Московский Комсомолец 18 октября в 10:58
Наука
Безобидная африканская жаба выдает себя за ядовитую гадюку
Хотя случаи мимикрии, при которых съедобный вид имитирует ядовитый, хорошо известны биологам, жаба, подражающая змее, была открыта впервые.
Полит.ру 05:00
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21