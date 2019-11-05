РПЛ
Россия.КубаньСтадион «Краснодар» стал самой заполняемой футбольной ареной России
Стадион "Краснодар" стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги, обобщившая данные о количестве болельщиков на матчах футбольного чемпионата.
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Стадион «Краснодара» стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона РПЛ
Чемпионатвчера в 10:52
Стадион «Краснодара» стал самой заполняемой ареной РПЛ по итогам первой половины сезона
Sport24.ruвчера в 09:55
Стадион ФК «Краснодар» стал самым посещаемым в первом круге чемпионата России
ТАСС Спортвчера в 09:54
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