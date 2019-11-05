Стадион "Краснодар" стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги, обобщившая данные о количестве болельщиков на матчах футбольного чемпионата.

Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой футбольной ареной России

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