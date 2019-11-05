Стадион "Краснодар" стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги, обобщившая данные о количестве болельщиков на матчах футбольного чемпионата.

Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой футбольной ареной России

Спорт день за днем

Политика «Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.

Наука Модифицировано природой Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.

Кино Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября «Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.

Футбол Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.

Происшествия Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Политика В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Армия и оружие Российский патруль забросали камнями в Сирии Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Наука Ученые назвали новую опасность курения Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.

Наука Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.

Политика В Совфеде назвали условие возвращения Украине задержанных кораблей Киев может рассчитывать на возвращение кораблей, если признает, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, заявил в понедельник, 4 ноября, член Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков.

Общество Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.

Авто Kia интригует свежим тизером обновленной Kia Optima Пока новая KIA Optima снимается в рекламе, пресс-служба корейской марки продолжает подогревать интерес к ней выпуском очередных тизеров.