РПЛ
Россия.КубаньСтадион «Краснодар» стал самой заполняемой футбольной ареной России
Стадион "Краснодар" стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги, обобщившая данные о количестве болельщиков на матчах футбольного чемпионата.
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Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Общество
Синоптики предупредили о температурных рекордах в центральной России
Серия температурных рекордов ожидается в Центральном федеральном округе и Черноземье.
Политика
«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.
Футбол
Краснодар — Ростов 2:2
Наука
Модифицировано природой
Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Футбол
Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
Общество
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии
Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по «обеспечению безопасности нефтяных месторождений» на востоке Сирии.
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Политика
В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии
Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
Политика
Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Интернет
Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Политика
В Совфеде назвали условие возвращения Украине задержанных кораблей
Киев может рассчитывать на возвращение кораблей, если признает, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, заявил в понедельник, 4 ноября, член Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков.
Общество
Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину
Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.
Авто
Kia интригует свежим тизером обновленной Kia Optima
Пока новая KIA Optima снимается в рекламе, пресс-служба корейской марки продолжает подогревать интерес к ней выпуском очередных тизеров.
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Происшествия
В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения
По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
Шоу-бизнес
Сын Маргариты Тереховой рассказал о состоянии матери
Сын Маргариты Александр рассказал, как сейчас чувствует себя его мама.