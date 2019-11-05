РПЛ
Bookmaker-ratings.ruСтадион «Краснодара» стал самой посещаемой ареной РПЛ
Арена футбольного клуба «Краснодар» стала самой заполняемой в РПЛ по итогам первой половины сезона.
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Оржель сообщил, что Киев готов к остановке транзита российского газа.
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Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
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Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
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Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
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Kia интригует свежим тизером обновленной Kia Optima
Пока новая KIA Optima снимается в рекламе, пресс-служба корейской марки продолжает подогревать интерес к ней выпуском очередных тизеров.
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РИА Новости 12:03
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«Пункт пропуска закроют в связи с тем, что «Укрзализниця» — подрядчик строительства новых пунктов пропуска на границе с Крымом, будет выполнять работы повышенной опасности», — объяснили в ведомстве.
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Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Президент направил приветствие участникам и гостям выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Российская газета вчера в 03:45
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Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
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Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
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Ученые нашли необычный способ бросить курить
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В 20 регионах (Татарстан, Тюменская, Саратовская область и другие) власти приняли решение возродить систему вытрезвителей.
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Найдена машина, на которой скрылся убийца начальника ЦПЭ Ингушетии
Как оказалось, преступник бросил черный внедорожник Mazda CX-7 недалеко от места убийства, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым
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Советский ПТУР 1978 года оторвал башню современному танку
В результате разрыва ракеты, выпущенной из противотанкового ракетного комплекса советской разработки «Метис», который появился в армии в 1978 году, у самоходного орудия не просто оторвало тяжелую башню, но и отбросило ее в сторону на несколько метров.
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Зенит — РБ Лейпциг 0:1 (Перерыв)
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Хагелин: «Вашингтону» повезло, что с нами Самсонов
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Самсонова в нынешнем сезоне.
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Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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