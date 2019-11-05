РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСтадион «Краснодара» стал самой посещаемой ареной РПЛ

Арена футбольного клуба «Краснодар» стала самой заполняемой в РПЛ по итогам первой половины сезона.
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Стадион «Краснодар» — самый заполняемый в РПЛ

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Стадион «Краснодара» стал самой заполняемой ареной РПЛ по итогам первой половины сезона

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