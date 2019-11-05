РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСтадион «Краснодара» стал самой посещаемой ареной РПЛ

Арена футбольного клуба «Краснодар» стала самой заполняемой в РПЛ по итогам первой половины сезона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стадион «Краснодар» — самый заполняемый в РПЛ

Спорт-Экспресс10:09

Стадион «Краснодара» стал самой заполняемой ареной РПЛ по итогам первой половины сезона

Sport24.ru09:55

Стадион «Краснодара» стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона РПЛ

Чемпионат10:52

83,9% – средняя заполняемость стадиона «Краснодара» в 1-м круге. Это лучший результат РПЛ

Sports.ru10:40

Назван самый заполняемый стадион в России

Газета.Ru11:28

«Краснодар» обошел «Зенит» по заполняемости трибун

Спорт день за днем12:15

Стадион ФК «Краснодар» стал самым посещаемым в первом круге чемпионата России

ТАСС Спорт09:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Армия и оружие

Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
РИА Новости 13:20
Политика

Белоруссия и РФ к 1 декабря представят «дорожные карты» по интеграции

Правительства стран к 1 декабря представят президентам проекты отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции.
Политика Сегодня 09:57
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Общество

В Госдуме заявили о возможности ввести налоговый вычет на фитнес летом

В России летом 2020 года может появиться налоговый вычет за расходы на услуги фитнеса.
РБК вчера в 20:21
Армия и оружие

Из Сербии вывезены российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С»

После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 10:41
Футбол

Кутепов — о своей травме: нам Бог не обещал лёгкого пути

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свою травму, которую он получил в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1). «Нам Бог не обещал лёгкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него, и что с Ним, за Ним, в Нём и мы его обязательно пройдём, и этот путь в небесное царство будет по небу уже в этой жизни».
Чемпионат 14:28
Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир в третий раз станет отцом

Напомним, будущий малыш сделает актера отцом в третий раз. У Ричарда Гира уже есть двое детей.
Летидор 03:15
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Общество

«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Коммерсантъ 08:14
Футбол

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

RT на русском 14:50
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Хоккей

Бурдасов назначен капитаном сборной России на первый этап Евротура

Первый этап Евротура пройдет в Финляндии, а одна игра состоится в Чехии.
Sport24.ru 08:57
Происшествия

На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов

РБК 14:10
Армия и оружие

Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником

iReactor вчера в 23:23
Политика

Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.
Известия 14:37
Футбол

Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

Чемпионат 02:27
Общество

Кабмин не поддержал законопроект о единой квитанции за ЖКУ

Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о едином платежном документе (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
РБК 15:06
Авто

Японцы собираются сделать то, что не удалось петербургскому проекту «ё-мобиль»

Японская Infinity собирается выпускать автомобили, которые будут ездить на электричестве, но заправляться бензином.
Фонтанка.Ру 15:06
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой школьницы

РИА Новости 12:03
Авто

Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»

Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар 04:08
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Общество

Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Политика

Украина натравила Эстонию на «Северный поток-2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук нашел способ остановить строительство «Северного потока-2».
Журналистская правда 01:49
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани

Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.
Взгляд.ру 14:11
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Кино

Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
News.ru 11:00
Авто

В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8

Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
Motor 03 ноября в 06:00
Футбол

Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.
Матч ТВ 12:04
Футбол

Лига чемпионов: «Барселона» не смогла обыграть «Славию» на «Камп Ноу»

ODDS.ru 14:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное