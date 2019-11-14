Футбол
РИА Новости«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Культура
HBO может представить новый эпизод культового сериала «Друзья»
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером»
Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Политика
Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Происшествия
По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан директор ЧОПа
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Происшествия
В «Артеке» найдена мертвой 15-летняя девочка
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Общество
Татарстанцы поддержали толстого кота Виктора
Авиакомпания лишила Михаила Галина бонусных миль, после махинаций со слишком толстым котом. Котовладелец возвращался во Владивосток из Риги.
Политика
Новые власти Боливии признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы
Новое правительство Боливии во главе с исполняющим обязанности президента Жанин Аньес признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве главы государства.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Культура
Disney удалил Майкла Джексона из «Симпсонов»
В первом эпизоде третьего сезона "Совершенно безумный папа", вышедшем в 1991 году, Майкл Джексон озвучит пациента психиатрической лечебницы, уверенного, что он является поп-королем.
Политика
Асад обвинил ЦРУ в убийстве основателя «Белых касок»
Одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье убили западные спецслужбы, в частности — Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), считает президент Сирии Башар Асад.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Политика
Коломойский призвал к восстановлению связей Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times выступил за восстановление отношений между Украиной и Россией.
Общество
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) в лагере для военнопленных, расположенной под Псковом, в деревне Моглино.
Политика
Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе
Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Футбол
Тьерри Анри возглавил клуб MLS «Монреаль Импакт»
Армия и оружие
Российские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии
Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8.