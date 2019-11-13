Футбол
Дон-ТРСтадион «Ростов Арена» передали в собственность донского региона
Стадион «Ростов Арена» стал собственностью Ростовской области. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Об этом сегодня сообщает сайт донского правительства.
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Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Ростов-Арена» в собственность региона
ТАСС Спортвчера в 06:45
Правительство распорядилось передать стадион «Нижний Новгород» Нижегородской области
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:57
«Ростов-Арену» официально передадут в собственность региона 1 января 2020 года
Donnews.ruвчера в 07:30
Стадион «Ростов Арена» стал собственностью Ростовской области
Правительство Ростовской областивчера в 08:12
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Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
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Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме
По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
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Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон еще могут подраться в России
Россия все еще рассматривается в качестве места возможного проведения титульного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщил менеджер действующего чемпиона UFC в легком весе, Ризван Магомедов.
FightTime.ru 03:50
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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
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Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Политика
В Бразилии стартует саммит БРИКС
Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Общество
Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции
Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Армия и оружие
Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз»
Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.
REGNUM вчера в 04:14
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
РИА Новости вчера в 05:52
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
Защита заподозрила подмену сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде
Подсудимые заподозрили подмену в суде важного вещдока - "кота-наркокурьера", который до этого сбегал от следствия.
Газета.Ru 03:57
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Общество
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Российская газета 00:28
Авто
Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
110km.ru вчера в 16:30
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Наука
Сибирские ученые разработали дешевый сорбент для обнаружения цинка в воде
13.11.19 Учёные СФУ разработали недорогой сорбент на основе кремния.
Портал Поиск 00:36
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
Культуромания вчера в 00:13
Общество
Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.
RT на русском 04:04