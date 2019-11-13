Футбол

Дон-ТРДон-ТРСтадион «Ростов Арена» передали в собственность донского региона

Стадион «Ростов Арена» стал собственностью Ростовской области. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Об этом сегодня сообщает сайт донского правительства.
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Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Ростов-Арена» в собственность региона

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По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
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Защита заподозрила подмену сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Подсудимые заподозрили подмену в суде важного вещдока - "кота-наркокурьера", который до этого сбегал от следствия.
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Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

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Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
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