Футбол
АиФ ВолгоградСтадион «Волгоград Арена» передали региону
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвозмездной передаче стадиона «Волгоград Арена» в собственность Волгоградской области.
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«Волгоград Арену» передали региону: Андрей Бочаров поставил задачи по использованию стадиона
ИА Городские вести. Волгоград02:15
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