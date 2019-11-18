Футбол

АиФ ВолгоградАиФ ВолгоградСтадион «Волгоград Арена» передали региону

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвозмездной передаче стадиона «Волгоград Арена» в собственность Волгоградской области.
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