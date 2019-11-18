Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСтадион «Волгоград Арена» передан в собственность региону

Стадион "Волгоград Арена", построенный к чемпионату мира по футболу - 2018, передан в собственность Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
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Главный стадион Волгограда передан в собственность региону

РИАЦ02:20

Дорогое удовольствие: Волгоградская область официально завладела «Волгоград Ареной»

Высота 10203:02

Стадион «Волгоград Арена» передали в собственность региона

V1.ru03:18

Бочаров поручил найти средства на содержание «Волгоград Арены»

НовостиВолгограда.ру03:11

Стадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области

Блокнот Волгоград03:18

«Волгоград Арену» передали в собственность области

Волгоградская правда02:45

«Волгоград Арену» передали региону: Андрей Бочаров поставил задачи по использованию стадиона

ИА Городские вести. Волгоград02:15
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Кино

Автор Чебурашки-Дейенерис начал работать в «Союзмультфильме»

Российская газета 09:40
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
ТАСС 09:24
Происшествия

Против основателя «Евродона» завели уголовное дело

Прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Донстар», который, по версии следствия, более двух месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату, хотя средства для этого у компании были.
РБК 09:08
Общество

Шишкова и Решетова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова приняли участие в совместных съемках для известного бренда косметики.
Super.ru 07:42
Наука

Ученые объяснили, почему с возрастом растет живот

Gazeta.SPb 07:52
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии

Москва 24 вчера в 05:18
Общество

Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван

Автор инициативы не видит в ней срочности после реструктуризации «Яндекса» Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать «на доработку» законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах после решения «Яндекса» об изменении структуры корпоративного управления.
Коммерсантъ 08:05
Гаджеты

Samsung передаст часть производства смартфонов на аутсорс

В 2020 году Samsung намерена поставить 300 млн смартфонов, пятая часть которых будет произведена китайскими ODM-партнерами, включая Wingtech.
Вести.Финанс 08:02
Общество

Умер писатель и поэт Игорь Сахновский

News.ru 06:30
Политика

Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
REGNUM 09:43
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2019» Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году.
News.ru 08:37
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ по улучшению расчетов между компаниями

"Выйти из соглашения о мерах обеспечения улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран Содружества Независимых Государств", - говорится в опубликованном указе Зеленского.
ТАСС 09:17
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
RT на русском 08:15
Происшествия

Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Известия 08:41
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
Life.ru 05:59
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Общество

Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
РБК 08:06
Политика

Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
Пятый канал 07:32
Политика

Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».
Lenta.ru 06:48
Авто

Hyundai выпустила дешевую альтернативу Hyundai Solaris

Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Автоновости дня 08:30
Общество

Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
REGNUM 09:02
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Внедорожник Chevrolet Niva, обновленный по прообразу собственного концепта образца 2014 года, может встать на конвейер «АвтоВАЗа» уже в 2020 году.
Автоновости дня 07:25
Армия и оружие

Первый этап поставок Ираку танков Т-90С завершен

Поставка Ираку российских танков Т-90С в рамках первого этапа завершена.
REGNUM 06:54
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

РИА Новости 08:28
Экономика

Доходы саратовской региональной казны увеличили на миллиард рублей

Доходы областного бюджета будут увеличены за счет ожидаемого поступления налога на прибыль организаций в размере 998,6 млн рублей.
Общественное мнение 07:53
Происшествия

В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
РИА Новости 01:17
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
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