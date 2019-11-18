Футбол
РИА НовостиСтадион «Волгоград Арена» передан в собственность региону
Стадион "Волгоград Арена", построенный к чемпионату мира по футболу - 2018, передан в собственность Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
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«Волгоград Арену» передали региону: Андрей Бочаров поставил задачи по использованию стадиона
ИА Городские вести. Волгоград02:15
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