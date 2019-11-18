Футбол

Блокнот ВолгоградБлокнот ВолгоградСтадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области

Решение о передаче построенных к ЧМ-2018 стадионов в правительстве приняли еще летом 2018 года. Тогда же был озвучены предварительные цифры расходов на содержание стадиона. В 2020 году они составят 317,6 миллиона рублей, в 2021 году — 330,3 миллиона рублей.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Главный стадион Волгограда передан в собственность региону

РИАЦ02:20

Дорогое удовольствие: Волгоградская область официально завладела «Волгоград Ареной»

Высота 10203:02

Стадион «Волгоград Арена» передали в собственность региона

V1.ru03:18

Бочаров поручил найти средства на содержание «Волгоград Арены»

НовостиВолгограда.ру03:11

Стадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области

Блокнот Волгоград03:18

«Волгоград Арену» передали в собственность области

Волгоградская правда02:45

«Волгоград Арену» передали региону: Андрей Бочаров поставил задачи по использованию стадиона

ИА Городские вести. Волгоград02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Kleo.ru вчера в 04:08
Политика

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли университет

Вести.Ru вчера в 17:35
Экономика

РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21

Ведомости 03:43
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей

Закупка Египтом российских истребителей поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.
РИА Новости 08:00
Общество

В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни Максим Мамчур

В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни.
Online47.ru 07:36
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Игры

Новую Half-Life могут представить в этом году

The GEEK 06:21
Гаджеты

TCL представила умный дисплей разрешением 5К диагональю 105 дюймов

iXBT.com вчера в 11:16
Здоровье

Врач-остеопат предупредил об опасности выпяченного живота

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему происходит выпячивание живота, чем это может быть опасно и как это исправить.
Вечерняя Москва 05:37
Общество

Умер российский писатель Игорь Сахновский

Вести.Ru 07:43
Общество

Рынок труда ХМАО оказался непривлекательным для работающих пенсионеров

Рейтинг составлялся путем оценки российских регионов по специальному индексу – в него включили такие показатели, как уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, а также климат региона.
СургутИнтерНовости 01:09
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 03:49
Армия и оружие

Первый этап поставок Ираку танков Т-90С завершен

Поставка Ираку российских танков Т-90С в рамках первого этапа завершена.
REGNUM 06:54
Происшествия

В Саратове полыхало кафе «Старый Баку»

КП - Саратов 08:01
Футбол

Цорн: «Спартак» хочет выиграть к своему столетию один-два трофея

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о перестройке в клубе, а также назвал цель команды к 2022 году, когда красно-белым исполнится 100 лет.
Чемпионат 05:27
Общество

Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
РБК 08:06
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Экономика

Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
ТАСС 05:41
Политика

МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).
Газета.Ru 07:20
Общество

Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями

Общественное телевидение России вчера в 03:21
Авто

В России появится обновленный Jaguar XE

Российские дилеры бренда объявили старт продаж обновлённого седана Jaguar XE 2020 модельного года.
SpeedMe 04:12
Общество

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя

В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Российская газета 06:57
Политика

В ОБСЕ раскритиковали выборы в Белоруссии

Белоруссия при проведении парламентских выборов не реализовала на практике рекомендации ОБСЕ в сфере проведения выборов, они остаются актуальными Выборы в Палату представителей состоялись в Белоруссии 17 ноября, депутаты были избраны по всем 110 округам.
BFM.ru 08:10
Политика

В Крыму предложили Киеву вернуть судно «Норд»

Украинские власти после передачи Киеву задержанных год назад в Керченском проливе военных кораблей могли бы вернуть арестованный крымский сейнер «Норд», заявил судовладелец, директор керченского кооператива «Колхоз имени 1 мая» Сергей Лесков.
Взгляд.ру 06:09
Общество

Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»

Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
РИА Новости 03:10
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ 01:57
Общество

Названа лучшая докторская колбаса

По итогам проверки, к покупке рекомендована докторская колбаса марок «Мираторг», «Велком» и «Окраина».
Lenta.ru 00:00
Политика

Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
RT на русском 05:53
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по футболу 2018 в РоссииБольше новостей по теме
Главное