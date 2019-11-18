Футбол
Блокнот ВолгоградСтадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области
Решение о передаче построенных к ЧМ-2018 стадионов в правительстве приняли еще летом 2018 года. Тогда же был озвучены предварительные цифры расходов на содержание стадиона. В 2020 году они составят 317,6 миллиона рублей, в 2021 году — 330,3 миллиона рублей.
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«Волгоград Арену» передали региону: Андрей Бочаров поставил задачи по использованию стадиона
ИА Городские вести. Волгоград02:15
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