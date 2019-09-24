Лига чемпионов
Газета.RuСтадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года
Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Данное решение принял УЕФА на заседании исполкома в Любляне.
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На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.Реальное время14:53
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Стадиону на Крестовском потребуются незначительные доработки перед финалом ЛЧ-2021
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