Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuСтадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года

Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Данное решение принял УЕФА на заседании исполкома в Любляне.
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На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение
 о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.
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