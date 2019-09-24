с чего всё началось

Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Данное решение принял УЕФА на заседании исполкома в Любляне.

Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года

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Транспорт По Крымскому мосту прошел тестовый поезд Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.

Политика США расширили санкции против Венесуэлы США расширили список санкций по Венесуэле. Туда добавили еще 4 компании и 4 судна.

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