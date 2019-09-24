с чего всё началось

Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Данное решение принял УЕФА на заседании исполкома в Любляне.

Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года

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