Лига чемпионов
ВедомостиФинал Лиги чемпионов по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году
Финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит арена». Об этом говорится в сообщении УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).
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Финал Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сезона 2020/21 состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», сообщается в Twitter UEFA.Коммерсантъ13:54
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Стадиону на Крестовском потребуются незначительные доработки перед финалом ЛЧ-2021
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