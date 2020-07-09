Коронавирус
Российская газетаСтадионы в Москве разрешили заполнять на 50%
В Москве разрешено увеличить число зрителей спортивных соревнований. Это следует из указа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным. Сейчас столичные стадионы можно заполнять на 10%.
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Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость обвалились
Объем инвестиций в недвижимость России по итогам второго квартала 2020 года составит порядка 47 миллиардов рублей — на 19 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го (59 миллиардов рублей).
Lenta.ru 08:09
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Игры
Microsoft, похоже, прекращает производство основных моделей Xbox One
Об аналогичном рассказал и пользователь с Reddit, который представился сотрудником сети магазинов Target, где также прекратили поставки основных моделей Xbox One.
Игромания.ру 08:25
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели 500 тысяч раз за 10 минут
Клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации.
News.ru 08:08
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Политика
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Автоспорт
Алекс Элбон: Нужно сокращать отставание от Mercedes
Накануне Гран При Штирии гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон говорил о первой гонке сезона и ожиданиях от нового этапа.
F1news.ru вчера в 09:48
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Происшествия
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Газета.Ru 07:56
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Российская газета вчера в 17:33
Общество
Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа
Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Биатлон
ДНК мужчины нашли в допинг-пробе российской биатлонистки
В допинг-пробе Ольги Зайцевой, 2-кратной олимпийской чемпионки по биатлону, западными экспертами якобы была обнаружена мужская ДНК.Об этом сообщает в понедельник, 6 июля, издание Der Spiegel.
DixiNews 06 июля в 10:51
Политика
Козак сравнил переговоры России и Украины с театром абсурда
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры между Россией и Украиной нередко напоминают театр абсурда.
Газета.Ru 08:02
Футбол
Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года
Как стало известно Metaratings.ru, «Зенит» договорился с Браниславом Ивановичем о продлении контракта, который истекает по окончании текущего сезона.
Metaratings 07:21
Политика
Порошенко признался в организации диверсии на севере Крыма
Экс-президент соседней страны Пётр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма была организована военной разведкой Украины.
Вести Крым 07:02
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу может грозить пожизненный срок
Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что главе Хабаровского края Сергею Фургалу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако если следствие не поспешит, то сроки давности истекут и высшую меру назначить не получится.
Журналистская правда 08:27
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com 07 июля в 02:39
Политика
Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
RT на русском 07:03
Общество
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что организация почти ежедневно фиксирует рекордные уровни новых случаев COVID-19 в мире.
Москва 24 05:20