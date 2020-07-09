В Москве разрешено увеличить число зрителей спортивных соревнований. Это следует из указа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным. Сейчас столичные стадионы можно заполнять на 10%.

Стадионы в Москве разрешили заполнять на 50%

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