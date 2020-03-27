Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСтал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
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с чего всё началось

Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус

Ранее стало известно, что Николаева положили в больницу в московском поселке Коммунарка. Этот медцентр отвели для пациентов с подозрением на коронавирус. В ту же больницу с пневмонией попал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Телеканал 360°вчера в 19:02

Подробнее о событии

Назван предварительный диагноз Игоря Николаева

Известия09:48

Игорь Николаев обратился в Коммунарку

РЕН ТВвчера в 14:54

Помощница Игоря Николаева подтвердила прохождение певцом теста на COVID-19

Пятый канал01:45

Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус

Телеканал 360°вчера в 19:02

Помощница Игоря Николаева рассказала о его состоянии

РИА Новостивчера в 20:48

Стал известен диагноз госпитализированного в Коммунарке Игоря Николаева

Lenta.ruвчера в 17:27

Раскрыт диагноз госпитализированного с подозрением на коронавирус Игоря Николаева

Комсомольская правда02:18
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
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Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Экономика

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 09:50
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов обратился к соотечественнику Александру Шлеменко не ввязываться в спор с Александром Емельяненко.
Газета.Ru 09:54
Транспорт

ГИБДД вводит особый режим работы из-за коронавируса

Ведомство минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг. ГИБДД вводит особый режим работы из-за вируса.
Деловое.ТВ вчера в 14:33
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Энергетика

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

Мировые цены на нефть продолжают обваливаться в пятницу вечером, а марка Brent уже обновляла минимум с мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 11:33
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

РИА Новости 07:19
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Армия и оружие

Германия решила мобилизовать 15 тыс. военных для борьбы с пандемией

Вооруженные силы Германии готовятся мобилизовать 15 тыс. военнослужащих в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
Взгляд.ру 09:03
Экономика

По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса

На фоне эпидемии коронавируса в Китае закрылись многие заводы, но в настоящее время, когда ситуация в стране начала восстанавливаться, по экономике ударила вторая волна, передает Bloomberg.
Lenta.ru 10:04
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Шоу-бизнес

Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны

В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Bimru.ru 04:17
Общество

Лидер Rammstein Линдеманн заразился коронавирусом в тяжелой форме

Солист Rammstein Тилль Линдеманн инфицирован коронавирусом, сообщает немецкое издание Bild.
Газета.Ru 09:39
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Армия и оружие

На Урале пройдут военные учения по локализации коронавируса

На семи полигонах в Западном и Центральном военных округах России пройдут специальные учения по проверке готовности войск к локализации ЧС, связанных с распространением вирусных инфекций.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:47
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.
Газета.Ru 12:09
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

Суд отменил досрочное освобождение бывшего главы ФСИН Реймера

Калининградский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции об УДО для бывшего главы ФСИН Александра Реймера, сообщили «Медиазоне» в пресс-службе суда.
Медиазона 06:56
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru 08:34
Общество

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:01
Общество

ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Медиазона 04:03
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Экономика

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Вести.Ru 12:29
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
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Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, гитарист, пианист, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Народный артист РФ.
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