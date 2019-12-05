Общество
Аргументы и ФактыГлавным цветом 2020 года назван классический синий
Институт цвета Pantone назвал классический синий главным цветом 2020 года, об этом сказано на сайте организации. Речь идет об оттенке синего Pantone 19-4052 Classic Blue, по справочнику цветов -TPX/TCX.
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Здоровье
Причины повышенного давления по утрам назвали медики
Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Общество
Пресс-конференция Медведева в десяти предложениях
Премьер России дал двухчасовую пресс-конференцию для представителей 20 телеканалов.
Культура
Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России»
Президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной.
Футбол
В Госдуме высказались о возврате пива на футбольные стадионы
Депутаты рассмотрели законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий, внесенный депутатами Государственной Думы Лебедевым и Свищевым.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Общество
Госдума приняла закон о штрафах для иностранных СМИ-иноагентов
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о штрафах до 5 млн рублей для иностранных СМИ-иноагентов.
Общество
ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова не заявила тройной аксель на финал Гран-при
Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне Александра Трусова не заявила в программы финала соревнования тройной аксель.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Абаничева задержали в суде
В Тверском суде Москвы задержали фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева, который пришел на слушания по делу другого фигуранта — Никиты Чирцова, сообщает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства
Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Общество
Эксперт оценил прогноз о крахе России как космической державы
Культура
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Политика
МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов
Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили выезд за рубеж
Действующая норма уже предусматривает возможность ограничивать сотрудникам органов безопасности выезд из России в период прохождения ими службы, пояснил журналистам один из авторов законопроекта Василий Пискарев.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Политика
Киев назвал условия и вероятную дату выборов в Донбассе
Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны состояться одновременно с местными выборами, провести которые на всей территории Украины планируется 31 октября 2020 года.
Общество
Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+.
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Польше дома ищут восемь человек
Под завалами обрушившегося трехэтажного дома на польском курорте Щирк могут находиться восемь человек. Их разыскивают спасатели и кинологи.
Происшествия
В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой
«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Японию на чемпионате мира
6 декабря состоится встреча России со Швецией. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Гаджеты
Android-смартфоны научились отключать отвлекающие приложения
Компания Google выпустила функцию для Android-смартфонов, позволяющую пользователю временно отключать отвлекающие его приложения и не получать уведомления от них.