Единоборства

Sport.ruSport.ruСтал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Стало известно, сколько получит российский боксёр Александр Поветкин за бой против американца Майкла Хантера. Об этом сообщил Андрей Рябинский, который является главой промоутерской кампании "Мир бокса". Поединок Поветкина и Хантера запланирован на 7 декабря.
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Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

РИА Новости06:36

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Чемпионат07:31

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Sport.ru08:00

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Матч ТВ07:25

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

Sportbox.RU07:25

Поветкин получит за бой с Хантером около 500-600 тыс. долларов

Sport24.ru08:09

Назван гонорар Поветкина за бой с Хантером

Газета.Ru08:22
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