Единоборства
Sport.ruСтал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером
Стало известно, сколько получит российский боксёр Александр Поветкин за бой против американца Майкла Хантера. Об этом сообщил Андрей Рябинский, который является главой промоутерской кампании "Мир бокса". Поединок Поветкина и Хантера запланирован на 7 декабря.
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