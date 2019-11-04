Единоборства
Sport.ruСтал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером
Стало известно, сколько получит российский боксёр Александр Поветкин за бой против американца Майкла Хантера. Об этом сообщил Андрей Рябинский, который является главой промоутерской кампании "Мир бокса". Поединок Поветкина и Хантера запланирован на 7 декабря.
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с чего всё началось
Поветкин 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой с Хантером за звание обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по линии WBA. Эта встреча состоится в андеркарде реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом.РИА Новости06:36
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