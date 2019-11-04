Поветкин 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой с Хантером за звание обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по линии WBA. Эта встреча состоится в андеркарде реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом.

с чего всё началось

Стало известно, сколько получит российский боксёр Александр Поветкин за бой против американца Майкла Хантера. Об этом сообщил Андрей Рябинский, который является главой промоутерской кампании "Мир бокса". Поединок Поветкина и Хантера запланирован на 7 декабря.

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Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером

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